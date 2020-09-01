南韓財政部周二祭出新的財政支出計畫藍圖，未來數年將持續擴張性支出政策，韓股在上午彈升。

周二南韓KOSPI指數漲18.7點或+0.81%，為2344點。昨日因疫情惡化擔憂，韓股下挫1.17%。

儘管新冠確診數的上揚，投資人信心受到周二財政部的政策宣示而獲得提振，政府提出明年財政預算來到555.8兆韓元(約4683億美元)，增加8.5%，以擴張性支出來確保民眾就業和安撫受創經濟。

另外南韓公布八月出口數據，仍呈現下跌，年減9.9%，然仍優於市場預期的減少12%。

南韓今日新報235名確診病例，連三日壓在300以下，但未知感染源的數目增加。

晶片製造與網路科技仍為投資人最先看好。三星電子上漲0.74%，暫報5.43萬韓元，SK海力士上升0.8%，暫報7.56萬韓元。網路入口商Naver上漲0.62%，社交軟體巨擘Kakao則持平。

醫藥防疫股上漲，三星生物上漲1.9%，賽特瑞恩揚升0.34%。

美元指數的下滑，上午韓元上漲2.7韓元，1185.1韓元兌一美元。

(時報資訊)