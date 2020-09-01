遠東銀（2845）股東常會通過配息約0.468元、配股約0.275元，今（1）日以10.45元除權息交易。遠銀今早股價開高後穩揚，最高小漲0.96％至10.55元，填權息率約13.33％，早盤持穩紅盤，在填權息路上穩健前行。

遠銀受新冠肺炎疫情造成全球資本市場震盪加劇，2020年首季獲利表現受投資金融商品的未實現帳面損失明顯拖累。所幸，隨著資本市場轉趨穩定，雖擴大提存備抵呆帳以備未然，第二季稅後淨利仍「雙升」至12.35億元，創16年來新高，每股盈餘0.37元。

遠銀上半年利息淨收益29.55億元、年增10.53％，手續費收入17.99億元、年增1.81％，惟受金融商品未實現帳面價值損失影響，淨收益56.41億元、年減6.74％，加上提存備呆跳增7.45倍，使稅後淨利16.15億元、年減26.24％，每股盈餘0.48元，雙創近8年低點。

遠銀7月自結淨收益10.66億元，月增5.31％、年增3.61％，稅前獲利3.95億元，月減15.89％、仍年增3.56％。累計1～7月淨收益67.07億元、年減5.13％，稅前獲利22.1億元、年減25.46％，衰退幅度均較上半年持續收斂。

展望今年營運，遠銀指出將同步拓展國內及海外資產，均衡發展個金及法金融業務，穩健增長資產規模。面對動盪的全球經濟及激烈的市場競爭環境，將秉持長期穩健成長策略，發展創新服務及產品，營造多元獲利來源。

遠銀今年聚焦3大營運方針，包括加速布建數位銀行，發展開放性社群金融平台（BaaP），串聯遠東金融生態圈。深化海外市場布局，完成新加坡、越南海外辦事處設立，加大海外業務獲利貢獻。執行個金事業群組織改造，提升組織效能，促動以客戶為中心營運綜效。

遠銀揭示深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效等3大策略，其中，整合財富管理、分行服務、信用卡、消費金融及保險等產品及服務通路，所成立的「個人金融事業群」已於1月正式啟動，追求在客戶、人員專業、營運管理整合上展現綜效。

而原訂第二季開業的遠銀越南胡志明及新加坡辦事處，受疫情影響進度暫緩，前者預計7日正式開業、後者則預計年底前開業，以因應產業供應鏈轉移潮及東協市場，使跨境金融業務觸角更靈活敏捷。

(時報資訊)