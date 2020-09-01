金融市場出現難得一見的8月榮景，美中股市持續強健、歐股漲勢稍歇、印度股市維持緩漲格局，債市彈升反映經濟強力復甦動能稍減。富達投信指出，美國投資級債因供給量大(高達1120億美元)，加上聯準會購債金額縮減所累，利差小幅擴大。進入9月，市場關注焦點放在政策或是政治風險上，包括：美總統大選、國會刺激方案以及經濟復甦動能是否能持續支撐高漲股市。

富達投信指出，在投資策略上，受超低利率與實質負利率影響，資金將持續轉向穩健的優質存息成長股，或是美高與亞洲高收益債。據統計，今年以來共同基金資金流向美國高收益債券型基金至上周止，高達445.5億美元；流向亞洲高收益債券型基金也有19.02億美元。至於新興市場債券型基金（以當地貨幣計價），今年共同基金資金共流出了247.8億美元。

富達投信分析，以全球優質龍頭股的全球入息型基金，是國際資金追逐的標的之一；或是擁有許多自然收益來源的全球多重資產收益型基金，也是穩健型投資人的核心配置；至於較為保守的投資人，可考慮高品質債為主的美元債券基金，做為避險標的；而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債，還有技術面支撐的美元高收益債，也都是債券中的優選標的。中國內需消費、全球健康護理、新興市場基金，仍是定期定額參與景氣復甦的好標的。

(時報資訊)