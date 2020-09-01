在美國共和、民主黨兩黨仍然深陷談判僵局之際，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周一表示，共和黨人很快就會提出緩解新冠肺炎疫情衝擊與振興美國經濟的新支出法案。

白宮與民主黨主導的眾議院在新一輪新冠紓困案的談判，已經陷入僵局數周之久。雙方對於接替2.2兆美元紓困案《Cares Act》的新方案規模與細節互不相讓。該法案的關鍵條款，包括每周加發600美元失業給付，以及對小型企業提供資金援助等，這些措施已經於7月底落日。

民主黨人5月在眾議院通過規模更大的3兆美元新紓困振興方案，但川普政府對此抱持反對立場，該法案也在共和黨占多數的參議院遭到否決。

穆努欽此前曾表示，川普政府認為新紓困案規模最好在約1兆美元之譜。他周一接受福斯財經網訪問時表示，眾議院與參議院的民主黨領導人「就是不想真誠地進行協商」。

他並表示，參議院多數黨領袖麥康諾可能在下周提出一個新法案，將聚焦於兒童與就業，並在重啟經濟之際，為企業提供免責保護。目前參議院正在休會中，預計將在9月8日重返議會。

(時報資訊)