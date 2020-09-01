彰化鹿港地藏王廟每年中元節前夕會一連舉辦三天超度法會，設有許多往生蓮位為亡靈超度，全球各地台商不少人也會來此祭拜、為十方孤魂設蓮位超度。（謝瓊雲攝）

明天是農曆中元節，彰化鹿港地藏王廟每年農曆7月13日至15日舉辦一連3天超渡法會，除了動物與外國往生者蓮位，還出現彰化染疫白牌車司機往生蓮位，廟方指出，希望全台首位染疫過世的亡者和全球染疫亡靈，皆能安息。

鹿港鎮內北有天后宮掌天、南有地藏王廟掌管地，都是當地信仰中心，鹿港地藏王廟主祀地藏王菩薩，配祀境主尊神、註生娘娘及十殿閻君；過去民間一般誤認為地藏王廟屬陰廟，其實地藏王菩薩掌管的是善惡靈魂，並且統帥十殿閻君，視為陽神管理陰間。

有眼尖民眾發現鹿港地藏王廟超度法會上，出現白牌車司機的往生蓮位，對此，廟方總幹事林慧娟指出，地藏王廟信眾遍及全世界，今年廟方特地為新冠肺炎往生的亡者設置往生蓮位，超渡因為疫情死亡的亡靈，盼亡者都能安息。

新冠肺炎全球肆虐，截至目前已造成2530萬人感染、84.8萬餘人死亡。林慧娟說，由於新冠肺炎疫情年初就爆發，有一名自武漢嫁來台灣的新住民，原本過年期間想返鄉探親，特地前來擲筊請示神明，不料擲不出聖杯、神明不准。

原來是該女的父親、姊姊與姊夫，都在武漢市場內擺攤賣雞鴨，陸續染疫住院，她只好設置動物蓮位盼超度雞鴨等市場內的動物，1個月後該名女子高高興興帶了20斗白米答謝，還告知廟方，家人都已陸續康復住院。

除了新冠肺炎亡者蓮位、動物蓮位，還有一名在墨西哥經商的彰化台商，由於長期失眠、睡不安穩，主動前來地藏王廟拜拜、問神，經神明指示須超渡墨西哥當地的十方孤魂，因此法會中也設置有國外墨西哥王靈的往生蓮位。

(中時 )