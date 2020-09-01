台灣今年夏天經歷屢飆38度的高溫後，中小學全面裝冷氣話題仍在討論，即迎接來濕度破90%的高濕天氣型態，讓過敏族「氣候敏感」大爆發！

夏天鼻過敏人數增加 7成免疫細胞都存在腸道

書田診所家醫科主治醫師陳柏臣表示，過去夏季是皮膚過敏旺季，但近來發現鼻過敏的門診人數明顯增加2-3成，因高溫、濕熱的氣候是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，加上室內冷空氣的刺激，便容易造成人體免疫細胞過度活躍，產生打噴嚏、流鼻水等呼吸道過敏問題。

陳柏臣解釋，過敏體質的形成，是因為身體免疫細胞Th2活性較強，為了抵禦過敏原釋出組織胺造成紅腫、充血的現象。根據研究，70%的免疫細胞都存在腸道中，因此腸道菌相是影響免疫細胞平衡的重要關鍵。

最新調查揭露：過敏族三大NG行為腸道菌相失衡元凶

人體腸道菌數高達100兆以上，其中10%-20%為好菌（益菌、共生菌）、20%壞菌（害菌、致病菌）、以及60-70%中性菌。陳柏臣表示，腸道內的好菌需要時間和壞菌競爭，其中飲食習慣又與腸道菌相息息相關，飲食中多攝取富含膳食纖維的穀類、蔬菜和水果，可以提供好菌生長的環境；相反的，如果飲食中以油炸物、精緻甜點為主，壞菌就會容易變多。

NG一 : 吃肉吃的比蔬果多，難怪一肚子壞菌

根據調查，超過8成的過敏族不知道腸道菌相與過敏的關聯，而且平均每2個人就有1個人，每天攝取肉類的量比蔬果多，因此，若要戰勝有害菌，首先要留意均衡的飲食與脂肪的攝取，過量的肉類、脂肪會造成壞菌的增生，使腸內環境惡化，不利有益菌生存。

NG二：過敏還熬夜、壓力大，加劇過敏嚴重性

平均近9成過敏族有熬夜、壓力大的狀況。不規律的生活作息會讓腸道壞菌占優勢，腸內環境就會快速地惡化，導致免疫細胞無法取得平衡。

NG三：中斷抗敏體質養成，當心過敏捲土重來

儘管超過6成過敏族曾經透過攝取益生菌增加腸道好菌，但近8成過敏族並沒有天天攝取，而是斷斷續續或是過敏發作時才補充好菌，恐會引發更嚴重的過敏；因腸道菌相無法立即改變，唯有透過持續補充益生菌和維持正常生活作息，在腸道內營造不利於壞菌生存的環境，維持腸道免疫屏障不被破壞，對於過敏才能有極大的助益。

過敏嚴重 日常補充腸道抗敏好菌這樣吃

對抗過敏與腸道好菌息息相關，陳柏臣提醒，當過敏嚴重時，除減少攝取肉類、油炸物、精緻甜食，平日也要盡量避免熬夜；另外，透過如優酪乳、優格作為益生菌攝取的來源，搭配早餐飲品或是替代飲料飲用，就能在日常生活中持續補充腸道抗敏好菌，改善腸道環境。

同時，日常飲食建議多攝取富含維生素B群、C、D的蔬果，如：蘋果、酪梨、奇異果等，或是含有豐富礦物質的深綠色蔬菜，以及擁有Omega 3的小型魚類如鮭魚等，相信更能有效對抗夏季過敏！

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(中時新聞網)