曾經是聯盟最佳後場組合，但如今卻是生死大敵，雷霆保羅與火箭哈登今天上演了殊死戰，保羅關鍵時刻的兩顆三分球，加上最後13.1秒的成功兩罰，以及韋斯布魯克的致命失誤，幫助雷霆104比100上演了神奇逆轉秀，也將系列賽扳成3比3平手。

此役雙方精銳盡出，火箭打完上半場取得3分領先優勢，雷霆在第三節逆轉超前，不過，火箭在第四節趁著保羅下場休息，並在哈登的猛爆表現下，最後4分19秒取得98比92領先優勢。

然而，保羅並沒有放棄這場比賽，連續兩顆三分球先將比數追平，然後又在最後13.1秒站上罰球線上穩穩罰進兩分，雷霆握有領先優勢。火箭的最後一擊卻毀在維斯布魯克的失誤，賈林納利兩罰得手，雷霆在驚滔駭浪中拿下這場勝利，也將系列賽逼進第七場，兩隊都無退路。

幾乎是隻手拯救了球隊的保羅，20投10中，28分、7籃板、3助攻、3抄截，賽後受訪時表示，傳奇教頭湯普生過世，大家都會懷念他，而這場比賽所有隊友都繃緊了神經，全力贏得比賽，尤其是薛洛德的拚勁鼓勵了全隊，這場勝利是他拚回來的。

除了保羅外，賈林納利貢獻了25分、5籃板，而替補悍將薛洛德，雖然手感欠佳，16投只中5，但他的奮戰精神成為雷霆逆轉勝的關鍵，挹注12分、8籃板，托特13分，亞歷山大10分、6助攻。

擁有大好優勢的火箭，卻毀在最後時刻，哈登32分、8籃板、7助攻也無力回天，康寧頓18分，韋斯布魯克17分，豪斯12分。

(中時 )