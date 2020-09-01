廣東省海警稍早前在香港東南水域對面的中國大陸水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12多名「涉嫌非法越境人員」，據報包括因涉嫌違反《香港國安法》被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒，到底他們會否被送返港，受到關注。

香港01報導，特首林鄭月娥今日（9月1日）出席行政會議前被問及相關問題時，提到應該交給事發地點的司法管轄區處理，亦即暗示應交由大陸處理。

林鄭表示，這是和執法有關的問題，如果相關違法行為發生在其他司法管轄區，將會交由當地處理，採取必要的行動。她又指，特區政府會根據相關法規採取適當行動，確保公義得以伸張，並關注在外香港居民的權益。

港大法律學院首席講師張達明上周表示，如有關人士涉嫌「偷渡」，大陸按當地法律處理無可厚非，但若有關人士是「經過大陸海域」，最終目的是去台灣，應如何判定罪名就難以確定。不過他指，如果涉違《香港國安法》被捕人棄保潛逃，則應交由港方處理。

香港中小型律師行協會創會會長、港區人大代表陳曼琪昨日（8月31日）指，根據屬地原則，香港人涉嫌在大陸司法管轄區因偷渡被捕，應交由大陸法院審訊，無須將犯人移交香港法院審訊。

(中時 )