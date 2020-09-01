上月29日，高雄一名14歲少女疑為少女上月29日疑為與網友見面，獨自搭乘高鐵至新竹，搭上陌生人的車後，隨即失聯。母親心急如焚報警處理，警方利用手機定位發話功能找人，但少女的行蹤飄忽不定，昨日上午發現她人在北市水源路、萬華一帶，接近中午又出現在新北市八里，警方找她就像在捉迷藏。今（1）日有了重大突破，警方於新竹竹東地區找到失聯的少女，除此之外，有著外號「保全界李宗瑞」的羅姓男子也被警方帶回調查。

高雄警根據失聯少女的通聯紀錄，循線在竹東二重找到一名王姓男子，正是羅姓男子的住處，王男一開始表示不認識失蹤少女，他只是向羅男的太太租房子。高雄警針對王男與羅男太太調查，突破心防，得知少女仍在新竹。警方前往竹東中興路一處民宅4樓的密室，找到少女，而有保全李宗瑞之稱的羅姓男子也一併被帶回。

據悉，於上月29日離開高雄搭車北上新竹後，人就一直待在新竹從未離開過，但手機定位卻不斷地變更位置，盧姓司機也承認，是他帶著手機開開關關，意圖擾亂警方搜索，目前警方除了將少女帶回安置外，也將羅姓保全、盧姓司機及王男（管理出租套房）３人也被依略誘罪、妨害自由等罪移送。

羅姓保全過去曾在某保全公司擔任區經理，並負責公司內應徵面試工作，豈知卻利用人力銀行網站，找尋想打工的未成年少女，再以面試為由邀約見面，在飲料中摻「Medetomidine」迷昏藥物，並拍攝裸照、性侵。之後又以實習為藉口，邀約另外２名未成年少女，先是開車載其中一名少女返家，再將另一名少女帶回某社區，以面試為藉口告知需更換衣服，要少女於更換的衣物內穿著情趣相關的內衣，下藥迷昏後，手淫、性侵得逞，種種行為都宛如李宗瑞翻版。

(中時新聞網)