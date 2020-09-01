為了讓2年後的國民法官制度順利上路，完成「讓人民坐上法檯」的歷史性任務，司法院組成「司法院國民法官制度推動聯繫小組」，由祕書長林輝煌秘書長任召集人，從公共政策宣導經驗、國民法官選任方式之建置等基礎工程出發，討論如何發揮各機關所長並共享資源。

「推動聯繫小組」成員有司法院副祕書長葉麗霞、刑事廳、發言人室、行政院羅政務委員秉成辦公室指派代表、法務部代表及律師全國聯合會及臺北律師公會代表外，該小組會議也邀請內政部、教育部等與國民法官制度推動直接相關的機關代表出席與會，綜覽國民法官制度內容，共同檢視及研討需聯繫協調各機關協助事宜。

昨天司法院召開的聯繫小組會議，是司法院與行政院各部會及律師團體為國民法官施行準備工作的第一次聯繫會議，到112年1月1日這2年4個月的準備期間裡面，讓《國民法官制度》順利推動。

各部會可協助推動國民法官業務事項，大致涵蓋了以下四大主題，制度宣導，如何利用各機關既有的軟硬體設施與宣傳渠道宣導國民法官制度；司法文化建構及公民意識形塑，如何將國民法官制度融入法治教育及形塑國民參與司法公共事務的文化；國民法官名冊建立，如何建置備選國民法官名冊及管理個人資料；國民法官照料：如何提供各種具有實效的支援，以減輕國民法官參與的負擔。

(中時 )