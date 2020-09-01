民進黨政府突然解禁瘦肉精美豬引發各界議論，昔日言論也被拿出來檢視。國民黨文傳會副主委黃子哲翻出農委會主委陳吉仲2013年2月參加「爭取糧食主權」的農民街頭遊行的發言，當時是中興大學教授的陳吉仲說。「政府當初以「牛豬分離」，說服豬農與國人。如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？」黃子哲呼籲陳吉仲，「下台吧！」

陳吉仲當年表示，「去年談美牛時，外界就預期美豬開放壓力，政府當初以『牛豬分離』說服豬農與國人。如果政府違背諾言，要不要有人下台負責？養豬產業產值高達七五○億元，如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府『打死也要擋』。一旦退讓，接下來中國農產品也跟著開放，台灣將沒有農業。」

黃子哲感嘆，短短7年後，陳吉仲已貴為農委會主委，對於蔡英文總統開放瘦肉精美豬的決定，不僅沒有像當年疾聲喝斥，或挺起腰桿拒絕，竟然還為虎作倀，極盡馬屁之能事，護航迎合無所不來。

黃子哲諷刺，蔡英文說得對，「時空環境」確實不同了，陳吉仲從過去的學者、農運者變成現在高高在上的主委，所以當然要換了位置就換了腦袋，而且權位越高，對主子就要越卑躬屈膝。

黃子哲指出，2013年陳吉仲上街頭抗議時，前一年(2012)7月「國際食品法典委員會CODEX」就已經訂出萊克多巴胺的容許標準，陳當時仍堅持要牛豬分離，美豬也要零檢出，否則進口會嚴重打擊國內養豬產業。但現在卻拿這些理由來辯護美豬，「不是很瞎嗎？」

黃子哲表示，陳吉仲身為養豬戶之子，曾悲訴自家200多頭豬隻曾因口蹄疫被撲殺，豬場關閉，而欠債困頓。諷刺的是，如今貴為農政大家長的他，竟淪為可能打擊養豬產業幫兇與劊子手。「若捍衛不了養豬農民的權益與利益，那陳吉仲應該知所進對，下台負責只是剛剛好兌現你7年前的承諾而已。」

(中時 )