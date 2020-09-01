美麗島電子報最新民調，政治人物信任度台北市長柯文哲最後一名，另民調分析民眾黨發展是「成也柯文哲、敗也柯文哲」。柯文哲1日表示，現在他處在逆風處、在谷底，回去再改進就是了。

美麗島電子報公布8月國政民調，針對副總統賴清德、柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫、總統蔡英文6名政治人物做信任度評價，結果顯示指數最高者是侯友宜，墊底為柯文哲。

另就各政黨好感度部分，民進黨為55.3％、民眾黨為31％、國民黨為29.2％、時力好感度為26.8％。美麗島分析，若依民眾黨現況發展，很可能是「成也柯文哲、敗也柯文哲」。

柯文哲對此回應，他現在就是逆風處在谷底，回去再改進就是了，民調也是專業，要看樣本數多少，誤差範圍多少，數字還是數字，但數字還是要做過解讀。

他認為，民眾黨到現在成立才1年，你期望1個1年的政黨多厲害？坦白講，到現在為止都還沒定型，年底才有可能選黨代表，再選中央委員、設地方黨部，坦白講民眾黨到現在還是未成熟的東西、還在發展當中。

面對民眾黨屢戰屢敗，身兼黨主席的柯文哲指出，在內部一直鼓勵自己人，這次在新冠肺炎疫情為什麼台灣表現很好，因為我們有2003年SARS經驗，為什麼南韓、日本這次中槍，因為2003年SARS沒有傷害，反而這次失去準備，他常說失敗不是壞事，失敗可以讓我們看清自己實力、缺點再去改進。

至於黨內檢討，柯文哲說，檢討第一步要蒐集資料，有時候檢討過程好幾個月，要搜集資料再一樣一樣去處理。

(中時 )