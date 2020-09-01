中國製造業活動持續擴張，A股1日早盤震盪走穩，午盤上證指數微升1點。

上證指數1日開盤跌5點，半日收報3,397點，升1點或0.04％，早盤最多升6點或0.19％，高見3,402點；最多跌13點或0.41％，低見3,381點，成交人民幣（下同）1,988.18億元。

深指收報13,789點，升30點或0.22％，高見13,812點，升53點或0.39％；低見13,662點，跌95點或0.69％，成交3,190.66億元。

滬深300指數收報4,822點，升5點或0.12％；創業板指數收報2,737點，升9點或0.35％。

各類股個別發展，水泥股跌近1％；房地產、電力、金融、鋼鐵、石油、煤炭股偏弱；半新股升逾2％；有色金屬、化工股平盤震盪。

財新公布，8月財新中國製造業PMI升至53.1，較7月提高0.3個百分點，創9年半高，並且高於市場預期的52.5。

(工商 )