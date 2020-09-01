外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，曾在日本發行寫真集的她，擁有天使臉孔與E罩杯火辣身材，加上大膽敢言的作風，受到許多網友喜愛，被視為極品女神，而她最近在事業上多方嘗試，除了拿主持棒接深夜網路節目外，向來大方談「性」的她，更開創情趣用品品牌，首波商品開賣引爆動，3小時就募資超過500萬。

雞排妹拓展副業，砸千萬自創品牌「純色」，日前釋出親自拍攝的形象照，僅用一條緞帶遮住重要部位，甜甜喊話：「各位老公拆禮物」，超尺度辣照誠意滿滿，而「老公們」不僅按讚還心甘情願掏荷包，支持雞排妹推出的首波商品「純色飛機杯」。

雞排妹昨晚8點31分在募資平台開賣首波品牌商品「純色飛機杯」，一開始僅設定100萬目標，沒想到一開賣光速達標，開放3個小時後更是直接破500萬，凌晨2點前已經突破600萬，贊助人數突破3千人，吸金魅力超強。

雞排妹說，這次首波主打商品飛機杯，她個人就投入了300多萬資金，粗估需要募資1千萬才能回本，而「老公們」相當可靠，完成預購動作後還會截圖回報，狂告白「人生第一次買杯獻給婆」、「我愛你女神」、「暴動了」，購買人士也不僅限於台灣，還有香港、美國等地的粉絲詢問如何購買，雞排妹創立的品牌，可說一出手就成功獲得廣大關注。

(中時新聞網)