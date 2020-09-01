高雄1名14歲國中少女自從上月29日就失蹤，所幸警方今（1日）在新竹市竹北找到人，目前已由高雄三民二分局警方帶回高雄進行調查；針對這起離奇的失蹤案，教育局稍早也做出回應，目前校方已啟動校園安心輔導機制，等到歷劫歸來的少女返校後，將會給予輔導支持。

高雄少女失蹤案近日佔據各大媒體版面，該名少女從上月29日搭乘高鐵北上新竹，隨後搭網友便車後就失聯，這段期間不僅有不同縣市的警方聯手找人，就連網友也當起鍵盤柯南，發現該名陌生網友是曾因性侵被判刑的羅姓男子，讓家屬更加擔心。

所幸經過3天調查，警方終於在新竹市竹北找到人，當時她正和羅姓男子共處一室，目前由警方帶回高雄進行調查。

據《三立新聞網》報導，如今尋獲失蹤少女，教育局表示，校方已啟動校園安心輔導機制，等到少女回到學校後，會給予學生輔導支持。

教育局也強調，這起事件發生後，將會請有關單位強化校園網路安全與防護機制，讓學生了解基本的網路安全議題，同時呼籲學校及學生家庭應關心孩子的網路交友及工作情況，避免再次誤入險境。

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(中時新聞網)