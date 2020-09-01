日前中彈住院網紅名人館長陳之漢斥資2億元，在台中北屯打造成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店9月1日正式對外營運，許多粉絲為挺館長徹夜在店外排隊，愈到中午12點開放進場時刻，人潮愈聚愈多，形成休息站奇觀，轄區警分局也派出41名警力輪班維護治安。

成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店9月1日正式對外營運，店家祭出入會優惠並送限量800份潮T等贈品，加上陳之漢粉絲眾多，因而開幕前一日即有粉絲到場守候，拔得頭籌來自彰化的林先生說，自己沒吃晚餐就來排隊，就是力挺館長及限量品，他非常期待館長的健身房。

館長陳之漢斥資2億元在台中北屯打造成成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店9月1日正式對外營運，許多粉絲為挺館長徹夜在店外排隊。（馮惠宜攝）

也有民眾指出，自己是館長粉絲，就是要來力挺館長，他（陳之漢）很敢說，也說出民眾心聲，這種人現在很少了；也有民眾說，開幕促銷健身費用跟其他健身房比起來很吸引人。

轄區分局也加強警力巡邏。（馮惠宜攝）

台中市五分局指出，為維護治安，派出41名警力加強巡邏，未來也會在該區加強巡邏，防止有其他突發事件發生。店經理在11點時也發放小禮物給現場排隊前十名消費者，對於館長身中槍傷不能前來，這名店經理說，一切會依原計畫展開，目前除會員外，不開放媒體採訪或入內拍攝。

(中時 )