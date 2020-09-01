政府宣布開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬有條件進口，爭議持續延燒。今（1）日捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）到立法院演說，參訪團一行人也一同前往立院，國民黨立委陳玉珍趁機攔截捷克參議員，表達反對美豬進口訴求。

蔡英文總統宣布開放月齡30個月以上美國牛肉、含微量萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉可進口台灣，強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪。

國民黨今在議場召開記者會反對美豬進口，捷克參訪團抵達後，陳玉珍突然攔截捷克參議員，並拿出圖卡，解釋國民黨的主張和歐盟捷克一樣，拒絕含萊克多巴胺的瘦肉精之美豬進口。

陳玉珍在臉書表示，捷克參議院議長韋德齊在立法院發表演說，提到「真理與愛戰勝謊言與仇恨」，聽完後心有戚戚焉，在含瘦肉精的美豬進口政策中，多少的昨是今非？在捍衛人民健康權益中，政府說了多少的謊言！人民的真理與正義還是要靠有良心的你我去爭取、去實現。

(中時新聞網)