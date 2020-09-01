◎經貿交流更上層樓 台日開放商務人士入境

日本政府今日宣布將開放我國商務人士入境，成為我國與外國政府就相互放寬境管事宜達成協議的首例，充分顯示日方對我國防疫成效的肯定，且將有助於恢復台日間商務往來，對重啓後疫情時代國際交流具有指標性意義，外交部對此表示誠摯歡迎。

◎雙颱共舞！梅莎雨襲北台灣

受梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局今針對北北基桃發布大雨特報。梅莎將在今天內增強為強烈颱風，對琉球群島帶來強風豪雨；預估通過琉球後，將前往東海再轉往朝鮮半島。位在日本南方海域的熱帶性低氣壓持續發展，最快今天內形成第10號颱風海神，恐直撲日本！

◎高鐵中秋車票周四開賣 連假「恢復自由座」

中秋連假高鐵車票周四開賣！台灣高鐵公司今日表示，今年中秋疏運期為期6天，將加開188班次列車，總計疏運期間提供1057班次列車，自3日凌晨零時起，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路及語音訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，一次預購疏運期間所需車票。

◎兄弟喝酒起口角 弟憤而縱火燒家

萬巒鄉古姓兄弟1日下午4時許在家開喝，幾杯黃湯下肚兄弟兩發生口角，古弟憤而以打火機引燃報紙縱火，一下子一層樓水泥磚造鐵皮屋陷入火海，警消20時50分獲報到場，20分鐘撲滅，並在現場逮到縱火嫌犯。

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(中時新聞網)