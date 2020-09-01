高雄14歲少女失聯多日，警方今（1日）在新竹竹東一棟透天厝4樓夾層內找到她。少女被藏的夾層僅約2坪大小，內部僅有一張床、一個冰箱、電風扇等物品，還有一個體型龐大的鯊魚玩偶，就是這些物品，陪伴少女度過與外界失聯的這段時光。

高雄失聯少女被藏匿在一處約2坪大的夾層密室，少女被找到時顯得相當平靜，靠鯊魚玩偶陪伴

據了解，少女29日搭乘高鐵抵達新竹，坐上盧姓嫌疑人的轎車，被載到外號「保全界李宗瑞」羅男母親買下的透天厝出租套房，之後少女一直待在該處，並未離開，但她的手機被盧男帶走，開著車在台北、新北地區到處晃，疑似藉手機信號擾亂警方辦案。

不過警方調閱上百支監視器畫面，鎖定這間透天厝，前2次前往搜索並未發現少女蹤跡，今早第3度搜索，聽見天花板傳出少女嘻笑聲，發現4樓套房有一處密室夾層，終於找到被藏匿的少女。

而少女被找到時情緒顯得相當平靜，精神狀況正常，而密室夾層僅約2坪大小，內部僅有床、冰箱、電扇等簡單物品，特別吸睛的一隻巨大的藍色鯊魚玩偶，就是這些物品伴隨少女度過失聯時光。

據警方描述，羅嫌的落腳處是其母親購買的透天厝，當中有多間套房出租給其他房客，羅男在4樓其中一間未出租的套房，特別設計密室夾層藏匿劉女，不排除預謀犯案，實際走進密室內大約2坪大小，內有床、冰箱、桌子。

警方表示，暗房不容易被發現，必須推開天花板上去才有辦法找到的暗房，以木板隔裝，警方現裝潢略為怪異用力去敲，發現是空心牆壁，硬是將其破壞後才進入密室內，警方當時發現羅嫌和少女在房內正在睡覺。

(中時新聞網)