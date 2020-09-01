美國高通公司(NASDAQ：QCOM)旗下子公司高通技術公司發表高通Snapdragon 732G行動平台，這是繼Snapdragon 730G之後的新一代產品。Snapdragon 732G旨在實現沉浸式遊戲體驗，提供更聰明快速的人工智慧與加速效能，包含較前代產品更加升級的GPU與CPU。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，Snapdragon 732G行動平台將帶來強大的電競體驗、精密的終端側人工智慧及優越性能。我們很高興能與POCO合作，於全球推出搭載增強版Snapdragon 732G的全新POCO智慧型手機。

Snapdragon 732G相較於Snapdragon 730G增強以下性能，高通Kryo(TM)470 CPU Prime核心時脈速度高達2.3 GHz、威力強大的高通Adreno(TM) 618 GPU提升了繪圖渲染能力。

除上述性能增強外，Snapdragon 732G能實現精選的高通Snapdragon Elite Gaming體驗，讓玩家透過超過十億色階的畫面呈現，感受順暢的超真實電鏡體驗。Snapdragon 732G配備第四代高通人工智慧引擎，透過效能達前幾代產品二倍的分散式智慧，提供直覺式互動與預測使用者體驗，協助增進電池功耗表現。Snapdragon 732G搭載高通Snapdragon(TM) X15 LTE數據機，提供優異的LTE下載與上傳速度，以及突破性的Wi-Fi效能。

POCO Global產品負責人Sam Jiang表示，對於即將推出的POCO智慧型手機，以及與高通技術公司的合作感到非常興奮，這讓我們推出市面上第一款搭載最新Snapdragon 732G行動平台的裝置。我們認為這個裝置將為中階類型的產品設下新標竿，徹底地重新定義手機價格與功能之間的關係。

(時報資訊)