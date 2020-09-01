傳出蘋果8月對歐菲光抽單，台灣兩大觸控面板廠GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)共同分食歐菲光原先的iPad訂單，又以TPK-KY受惠最大，兩家觸控面板廠今天應聲大漲，TPK-KY攻上漲停，GIS-KY漲幅達7％，而相較於台廠大漲行情，歐菲光股價開盤跌停，報價17.02元人民幣。

歐菲光打入iPad供應鏈之後，觸控模組由歐菲光、GIS-KY、TPK-KY供貨，但受美中貿易戰影響，傳出蘋果將歐菲光剔除iPad供應鏈名單，GIS-KY、TPK-KY可望迎接轉單效應。

法人認為，歐菲光近年來轉戰鏡頭模組業務，對於觸控業務資源投入不若以往，2019年觸控面板模組營收人民幣91.4億元，出貨量1.67億片，在iPad比重降至2成以下，對歐菲光的營收貢獻度已不高。另一方面，蘋果自2019年即考量歐菲光財務狀況轉差而逐步降低其對iPad觸控面板的滲透率，因先前歐菲光是供應中低階iPad觸控面板，主要競爭對手為TPK-KY，在歐菲光退出供應鏈後，相關訂單多數回流至TPK-KY，對TPK-KY貢獻較大。

(時報資訊)