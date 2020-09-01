英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）周一宣布，該公司與牛津大學合作研發的新冠狀病毒疫苗，已經在美國展開大規模的第三期人體臨床試驗。

該公司表示，在美國政府資助下，此款AZD1222新冠狀病毒疫苖已經在美國展開第三期臨床研究，並獲得約3萬名成人志願者參加。

在此之前，阿斯利康已經在英國、巴西與南非啟動第三期臨床試驗，也計畫在日本與俄羅斯進行部分試驗。該公司表示，預計共有5萬名志願者參與整個第三期臨床研究。

身為新冠疫苖研發速度最快的公司之一，阿斯利康此前曾表示，可能在10月取得第三期試驗的相關數據，並將向美國政府申請緊急授權，如果進展順利，阿斯利康的新冠疫苗可望在11月3日美國總統大選前問世。

此前美國總統川普曾表示，美國可能在大選之前，就能提供一款新冠疫苗。前一日美國食品藥品監督管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）接受金融時報訪問時表示，為了盡快提供新冠疫苗，FDA考慮略過完整的聯邦審批程序，可能在疫苗完成第三期臨床試驗之前，就授予緊急授權，只要這是好處大於風險之舉。

(時報資訊)