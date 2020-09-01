為期兩個月的「2020台中購物節」，昨日消費截止日，仍有許多使用者陸續登錄消費發票。市長盧秀燕1日受訪表示，昨天還有許多民眾在採買、消費，甚至熱線詢問市府「還可不可以登錄」，消費力「嚇嚇叫」讓人驚喜，幽默表示，「嚇死寶寶了！」市府決定延長發票登錄至9月3日，讓更多民眾有抽中精品豪宅的機會。

盧秀燕指出，去年首屆台中購物節總登錄金額為25億元，市府考量受疫情影響，民眾消費會比較謹慎、緊縮，但「報復性消費」真的發生在台中，登錄金額不但3倍增，更已於昨日突破81億元。

經發局說，市府為擴大民眾參與，除了延長登錄時間至9月3日晚上11時59分，更將雲端伺服器規格升級至頂級、更新APP提升處理效能，使民眾都能登錄活動期間發票，把握機會抽購物節最大獎「麗寶建設微笑世紀精品豪宅」。

購物節自7月1日起跑，截至8月30日，已累積79.3億元累積消費登錄金額、APP下載數達33.2萬次、登錄的發票及收據總數超過1100萬張，加上電商平台突破80億元，登錄資料量大，民眾可改用「手動登錄」，可能較掃描發票自動匯入順暢。

經發局提醒，這次延長的是「登錄時間」而非「消費時間」，購物節活動仍只認列7月1日至8月31日期間的消費發票，若於9月1日以後(含)所消費的發票，是無法參加購物節活動；且民眾除了登錄手邊消費期間發票，也務必保留消費憑證，才能做為領獎依據。

經發局強調，最大獎「麗寶建設微笑世紀精品豪宅」9月12日在台中市圓滿戶外劇場「民政耀眼 綻放台中」演唱會中抽出，當天還有藝術家許文融老師及廖本生老師的國際名畫也將抽出得主。

(中時 )