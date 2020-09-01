立委張廖萬堅及市議員林祈烽、陳世凱共同成功爭取的「161副：中科管理局至高鐵台中站」市區公車，自1日起正式上路。林祈烽說，初期每天將有各3個班次的公車自中科管理局和高鐵台中站發車，方便住在玉門路、西屯路口及國安一路居民搭乘往返高鐵台中站，提供便捷的乘車服務。

林祈烽指出，他服務處常接獲民眾陳情，希望往返高鐵台中站到中科管理局的161線公車，能增停玉門西屯路口站，方便附近的居民搭乘；尤其當地有多棟社區大樓，一旁的國安一路又有商城購物中心，卻因附近沒有161線的站牌，民眾根本無法搭車，非常的不方便。

陳世凱表示，他接到許多民眾反應，從高鐵站前往中科管理局以及西屯周邊的相關需求。經多次與市府交通局、客運業者、商城代表和周遭住戶會勘協調後，客運業者同意增設玉門西屯路口站，初期先採副線模式營運，每日往返3班共行駛6個班次，自9月1日開始運行。

交通局強調，161線除學生通勤外，國安一路沿線新興社區住戶、商務旅客也有轉乘高鐵需求；新闢行駛玉門路、國安一路的161副線，發車班次分別為中科管理局06：35、09：25（逢週五、日調整為09：35）、11：35發車，高鐵台中站16：25、19：25（逢週五、日調整為19：35）、21：55發車，後續將視實際搭乘情形滾動式檢討，歡迎民眾多加利用。

(中時 )