夏如芝拍攝黑白時尚孕婦寫真。（伊林娛樂提供）

夏如芝拍攝黑白時尚孕婦寫真。（伊林娛樂提供）

夏如芝在老公張捷的建議下，拍攝黑白時尚孕婦寫真。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂藝人夏如芝「卸貨」倒數計時，本月就要生產的她，懷孕期間常會在社群網站上分享準媽媽保養經驗，每次PO出孕婦照時，氣色絕佳且四肢纖細，體態完全沒有發福，被網友誇讚是「最美孕婦」。預產期前，她公開自己在34週拍攝的寫真照，時尚黑白風格令人驚豔。夏如芝說，除了想要表現孕婦也可以很美、很時尚，有別於一般的孕婦寫真，拍攝過程中，她完全沒有用手扶肚子，「我想呈現她就是我身體的一部份。」

夏如芝說，其實原本她從來沒有想過拍孕婦寫真，反而是老公張捷主動問她要不要拍，「他覺得很特別、很難得，我自己想想後，覺得所有的媽咪在懷孕的時候都是最美的，覺得這是一個很難得的經驗和機會，也不是想拍就能拍的。」

為她掌鏡的攝影師藍森松及妝髮師朱佩芝都是夏如芝的好友，與信任的團隊合作拍攝，經過充分溝通討論，夏如芝說，「小芝麻也相當配合，拍攝過程非常順利，一下子就拍好了。」

(中時 )