海清發文。（圖／翻攝自海清微博）

44歲大陸男星黃海波過去演出《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》被封為國民老公，6年前他驚傳嫖妓被逮，還有傳言指他召妓召到變性人，黃海波出獄後便和太太到美國結婚生子，近年才回到大陸。昨(8/31)他出現在女星海清替老師慶生的同學會中，黃海波穿著樸素，開心比YA，網友也催他早日復出。

黃海波2014年捲入性交易風波，使原本聲勢看漲的他工作全無，還被廣電總局列入劣跡藝人名單封殺，另有傳言指他是被設局陷害，但他都沒正面澄清。黃海波出獄後和太太曲柵柵結婚，去年曲柵柵最近因演出電視劇《老酒館》受矚目，受訪時鬆口談婚姻，直言從沒後悔嫁黃海波。

曲柵柵承認黃海波先前EQ不好，常常得罪人，「這兩年可以達到小學的水平了，起碼稍微能懂得看一點人家的眼色」，「我選擇了相信他，我也不後悔我做的選擇」。而《媳婦的美好時代》導演劉江更爆料黃海波經濟狀況不好，靠父親養老金過活，「已經快揭不開鍋了」。

而過去和黃海波合作《媳婦的美好時代》的海清，昨晚曬出為北電教授齊士龍慶祝80歲大壽照，黃海波、黃磊都現身，粉絲說：「黃海波可惜了」、「希望黃海波可以早日復出」、「想復出，網友也希望他復出拍戲，但有人不讓啊，於是就這樣了」。

(中時新聞網)