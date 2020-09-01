國家技能週首度展開！全國技能競賽今天邁入第50屆，勞動部擬在9月17日至21日把全國技能競賽擴大舉辦為「國家技能週」，但曾代表我國參與1971年國際技能競賽的勞動部家具木工職類裁判長侯世光表示，奧運金牌獎金達1200萬元，而也是代表我國參與的國際技能競賽獎金僅有120萬元，獎金應倍增才能鼓勵更多青年學金參與賽事、擴增自己的眼界。

今年全國技能競賽共有65職類、948名參賽選手，包括青年組52職類、833人及青少年組13職類、115人，也會選出代表我國參加2021年的國際技能競賽的國手。

侯世光表示，相對於中國大陸的獎金至少達100萬人民幣（約400餘萬台幣），也會媒合後續至各省的工業技術學院聘任為副教授、教授等職，韓國的獎金也有約台幣200餘萬元，而我國雖然在去年把獎金從100萬元加碼為120萬元，「但相對周遭各國仍偏少」。

侯世光說，雖然目前教育部提供大專校院能以專技聘任教師，但也要鼓勵產業界聘用優異的技能人才。

針對獎金是否提高，勞動部部長許銘春說，會於明年在上海舉辦的國際技能競賽時再「酌予提高」，鼓勵更多國手。

(中時 )