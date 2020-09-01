印度新冠疫情已是全球病例數增長最快國家，迄8月31日，已經連續5天單日新增病例超過7.5萬人，印度前總統普拉納布·慕克吉(Pranab Mukherjee)住院數周且被診斷患有新冠肺炎後也於當天去世，但印度決定於9月1日進入重新開放的第四階段。大陸駐印度大使館微信公眾號1日特別呼籲在印陸人遵守、配合印度政府相關防疫措施，做好個人防護。

大陸駐印度大使館微信公眾號指出，根據印度內政部發布新冠疫情「全國解封4.0」措施，對嚴控區的封鎖延長至9月30日，並繼續關閉內政部批准外的國際航班服務。9月7日後逐步恢復地鐵運營。嚴控區以外的活動則進一步開放，9月21日後開放部分教育培訓、體育運動、社交等娛樂活動。大陸駐印度使館提醒在印中國公民遵守印度政府上述防疫措施，予以配合，並做好個人防護。

CNN 8月31日報導，印度內政部8月29日宣布，於9月1日進入重新開放的第四階段。雖然印度疫情已經連續5天單日新增病例超過7.5萬人，是全球病例數增長最快的國家，正在積極推動從9月1日解鎖第四階段計畫，印度政府計畫起放鬆管制措施，開放更多公共設施。據悉，第三階段解鎖計畫於8月31日結束，第四階段管控策略很快將對外公布。

美國之音報導，印度前總統普拉納布·慕克吉(Pranab Mukherjee)在住院數周且被診斷患有新冠病毒疾病後於8月31日去世，享年84歲。8月10日，慕克吉被送入位於新德里的陸軍研究與轉診醫院，以清除他在跌倒後腦部裡出現的一個血栓。在那裡，他的新冠病毒檢測呈陽性。他在推特上宣布了這一診斷結果，並要求任何與他有密切聯繫的人「請自我隔離並接受檢測」。

大陸駐印使館同時公布可聯繫的新德里地區衛生防疫部門電話、孟買地區防疫指定醫院、加爾各答地區衛生防疫部門、印度緊急救助電話、大陸外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心、駐印度使館領、駐孟買總領館、駐加爾各答總領館等使領館的領事保護與協助電話等求助管道。

(中時 )