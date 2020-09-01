賀眾牌與引領台灣創新技術之工研院攜手推出新一代淨水利器UVC LED 極效殺菌模組，用最新的科技打造淨水新高度。

台灣飲水機領導品牌賀眾牌總經理王志耀表示，當賀眾牌接觸到工研院這一項最新的UVC LED流動水殺菌技術，研發團隊立刻嗅到這是必須被推薦的技術，雙方一拍即合，再一次創造了國家隊佳績，以此技術為本，推出UVC LED 極效殺菌模組UV-2200JS，只要搭配前置過濾器，並在有電源的使用條件下，就可以輕鬆DIY，透過這個不占空間、低耗能利器，瞬間殺菌99.9%。

工研院電子與光電系統所所長吳志毅表示，受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，全球對於殺菌、抗菌、滅菌等產品需求大增，尤其是具有殺菌功能的UVC LED非常受到矚目，相關市場加速成長。工研院深耕LED技術多年，完整的掌握UVC LED光源技術，搭配特殊軸向投射設計達到最佳殺菌效果，使其應用產品極具競爭優勢。雙方合作推出UVC LED流動水殺菌產品，將可發揮1+1>2的綜效，為大眾提供最新飲用水科技，讓更多人享有乾淨的水資源外，也促使台灣水處理產業邁向自主階段。

傳統的汞燈由於預熱時間長，必須24小時不間斷點亮，平均使用壽命約1年，並容易產生汞汙染問題。工研院開發UVC LED流動水模組， 採用LED作為發光源，其具備啟動時間快、耗電量低、壽命長、無汞、尺寸小的特點，利用LED可高速開關特性，以水流動感應啟動，不用水時即關閉不用，可省下約50%用電量，使用年限可達3年，更為經濟實惠。特殊的水道與光向設計，讓水流量達到每分鐘2公升，除菌率可達99.9%以上，只要在用水出口加裝UVC LED流動水模組，就能進一步提升水質。

(工商 )