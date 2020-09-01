中共中央政治局昨召開會議，傳拍板浙江高層人事。《星島日報》今引述杭州消息稱，年滿65歲的浙江省委書記車俊將退休，省長袁家軍升任省委書記；曾任國台辦副主任的浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔升任省長。中央組織部副部長姜信治已抵達杭州，今天下午將召開領導幹部大會宣布上述重大人事變動。

據浙江省委辦公廳發出的會議安排，今天下午三點半，浙江省委將在省人民大會堂召開領導幹部大會，由車俊主持。據悉，中央組織部副部長姜信治將宣布，省長袁家軍升任省委書記，省委副書記鄭柵潔提名為省長。姜信治、袁家軍、鄭柵潔、車俊將先後發表講話。

浙江不僅是經濟大省，而且是中共總書記習近平曾經主政的省份。即將升任浙江書記的袁家軍，現年58歲，出身「軍工系」，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理，寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，2017年擔任省長。

即將升任浙江省長的鄭柵潔，現年58歲，福建漳州人，長期在廈門工作，是曾任廈門書記的國家發改委主任何立峰老部下。他曾任福建省發改委主任、福建副省長、國家能源局副局長、國務院台辦副主任，2017年底主政寧波。

另外，還傳出上海市委副書記廖國勳將升任天津市長，天津市長張國清則將擔任遼寧省委書記。遼寧省委書記陳求發已滿65歲退休年齡，盛傳將由張國清接替。張國清亦出身「軍工系」，曾任重慶市長。廖國勳則曾任貴州省委秘書長、浙江省委組織部部長、上海市委紀委書記等職。

(中時 )