美豬牛明年元旦即將開放進口，含萊克多巴胺(Ractopamine)的進口豬牛造成的食安疑慮引起社會一片譁然，農委會主委陳吉仲今(1日)表示絕對會落實強制標示產地，讓民眾在選擇上能安心，也不排除若百億基金不夠會再爭取經費。

陳吉仲今早接受綠色和平電台訪問，訪談中被問到這次開放美豬牛是政策突襲還是政治壓力？他說任何經貿問題都不會是突然決定，而是有明確的經貿目標，食品安全風險評估報告都有持續邀請專家來做。

至於農委會是什麼時候被告知要開放？陳吉仲說農委會並非「被告知」，各部會本來就有在籌備，這幾周才拍板定案決定開放。

主持人提到究竟如何落實強制標示，消費者如何辨別？他說民眾關心從販賣、上架到餐桌的食物都要能溯源，因此絕對會要求標示清楚，但是標示並非註明是否含萊克多巴胺，而是標示產地來源國。自2002到2019年國內豬肉自給率達9成，剩下1成進口以加拿大、西班牙與美國為主，但只有美國有使用萊克多巴胺，如果標示地為美國，那民眾就知道了。

不過民眾最擔心的還是散裝食品如肉鬆、肉丸、水餃餡如何分辨？他說有兩部分，一是由上而下，也就是從上游一路追查到所有供需通路流向，二來是由下而上，夜市、餐廳等場合都要強制標示產地來源國。結合上述兩做法，民眾才能安心。

主持人進一步提出，既然進口豬肉僅佔1成，那為何還要堅持進口？陳吉仲說雖然美豬進口台灣的產值才8億，可說是微乎其微，但這是國際貿易規則，萊克多巴胺不放寬，台灣國際經貿就無法往前走。

主持人也問，2012年馬政府開放美牛來台時主委極力反對，為何現在又態度大轉變？他指出當時國內團體與學術界配套不足，對台灣農業傷害很大，但這次總統蔡英文與行政院都準備好了，因此才決定公布開放，而100億養豬基金將作為畜牧產業升級用，也透露不排除爭取更多經費。

(中時 )