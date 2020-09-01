大陸湖南長沙驚傳5名男子在街頭祼，羞羞畫面被拍下來後，在網路瘋傳，5人裸奔的原因曝光，原來是「業績不如人」，逕自脫光衣服裸奔，想藉此「引以為戒」，但他們的行為遭當地警方取締，不僅被行政拘留5到7天，可能連工作也不保，得不償失。

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據長沙市公安局官方微博1日通報，該局於8月31日13時許接獲市民報警，指稱有5名男子在長沙華海3C廣場裸奔，接到通知後，長沙市公安局芙蓉分局朝陽街派出所，迅速派警力展開調查。

經大陸公安調查，裸奔的5名男子都是一家貿易公司的員工，分別是陳男（23歲）、袁男（27歲）、戴男（22歲）、閆某某（20歲）、劉某某（18歲），全是鮮肉男。

據裸奔的其中一名陳姓男子表示，他們與公司另一個小組說好拚業績，輸了就要裸奔，結果5人小組因為業績不如人，最後願賭服輸，脫光衣服到街上裸奔。

可是5人此舉已違反大陸法規，因在公共場所故意裸露身體，情節惡劣，陳男被行政拘留7天，另4人行政拘留5天

5人裸奔畫面曝光後引起大陸網友討論，有人感慨「這什麼狗血生態」，「應該調查這個公司，這不一定是員工自己想裸奔，有可能是公司對他們的懲罰」、「這公司要完了」。

(中時新聞網)