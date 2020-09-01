預期供需平衡，支撐國內蛋價持穩；業者表示，儘管學校開學和團膳需求增加，但因蛋雞換羽期將屆滿，供給逐漸恢復正常，有望支撐蛋價走穩；據了解，七月中旬南部雞蛋產地價跌近一年內低點，為抑制跌勢，蛋雞養殖戶皆採取為期一個月換羽動作，促使產量有所減少，以提振蛋價回穩。

市場人士表示，南部雞蛋產地價自7月底每台斤24元低點，一路反彈至目前最新報價每台斤32元，為連三次調漲，目前國內市場供需機制逐漸恢復正常，亦支撐蛋價相對持穩。(商品行情網)

(時報資訊)