《商情》預期供需平衡 國內蛋價持穩 12:332020/09/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預期供需平衡，支撐國內蛋價持穩；業者表示，儘管學校開學和團膳需求增加，但因蛋雞換羽期將屆滿，供給逐漸恢復正常，有望支撐蛋價走穩；據了解，七月中旬南部雞蛋產地價跌近一年內低點，為抑制跌勢，蛋雞養殖戶皆採取為期一個月換羽動作，促使產量有所減少，以提振蛋價回穩。 市場人士表示，南部雞蛋產地價自7月底每台斤24元低點，一路反彈至目前最新報價每台斤32元，為連三次調漲，目前國內市場供需機制逐漸恢復正常，亦支撐蛋價相對持穩。(商品行情網) (時報資訊) #蛋價 #支撐 #持穩 #蛋雞 #換羽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》期價大漲 帶動國內黃豆粉走揚 16:142020/08/31 財經 《商情》中元節將近 菜價持續看漲 15:062020/08/31 財經 《商情》原料上揚 國內沙拉油調漲 12:332020/09/01 財經 《商情》豆油原油收低 恐拖累馬來西亞棕櫚油價 10:172020/09/01 財經 《金融股》遠東銀填權息逾1成 拚長期穩健成長 11:592020/09/01 財經 《商情》美元走跌 支撐紐約期金上揚 10:172020/09/01 財經 大陸太陽能EVA報價看漲 台塑台聚亞聚行情俏 04:102020/09/01 產業特刊 美豬開放進口 葉毓蘭憂12種小吃陷食安危機：蛋蛋的哀傷 11:142020/09/01 政治 《電腦設備》混沌市況拚突圍 艾訊今年營運估穩增 10:512020/08/31 財經 美元走弱 人幣、韓元成新寵 04:102020/09/01 產業財經 財經熱門新聞 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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