周二上午日股的交易公司股價續上揚，抵銷了投資人計入獲利的影響，使得日經指數在上午幾乎無變化。

周二日經225指數晨收漲6.1點或+0.03%，為23145點，有71檔個股上揚，149檔下跌。日經午休後跌19點。東證一部指數跌3.9點或-0.24%，為1614點，33個分類指數僅8個上揚，其餘下跌。

前一交易日，巴菲特旗下的柏克夏公司(Berkshire Hathaway)因買入日本五大商社5%的價值近60億美元的股份，導致股價上揚，今日上午續攀高。

三菱商社漲2.8%，三井物產漲1.8%，住友商事漲1.27%，伊藤忠商事升0.94%，丸紅揚升1.19%。

受今年首度出口訂單的增加提振，中國八月的工廠活動出現近十年來最快速的增長。

日本七月失業率上揚，就業機會減少，八月的工廠活動的萎縮速度為近六個月來最低。

依賴國外債券收入的生命保險公司，從隔夜美國長期國債殖利率下降中獲得暗示。T&D控股跌1.35%，東京海上控股跌1.3%，損保控股跌1.0%。

(時報資訊)