大同(2371)今天下午將舉行記者會說明重要法律行動，會議主講人為大同法務長趙安，引言人為大同執行副總經理彭文傑。

大同股價在8月7日後出現觸底反彈，由低點的12.35元向上反彈到今早17.55元，反彈逾4成。

中環（2323）在8月底代子公司中嘉國際投資公告，自今年的2月6日到8月25日處份大同股票共1.534萬餘張，每股平均成交價為19.62元，損失468萬元。據了解，中嘉自去年1月中起，以每股均價24.21元，陸續買進大同股票。今年中嘉陸續處份大同股票後，目前仍持有約1.039萬張，金額約1.82億元。

大同的經營權之爭仍持續上演，8月24日台北地院一審宣判，欣同及新大同實質掌控者鄭文逸，因炒作大同股票遭判刑期13年6個月。針對此一判決，經濟部立場為：此乃三年前舊案，行政及刑事處罰都已處理，並不影響經濟部日前對大同市場派作出准許召開股東臨時會的處分決定。

(時報資訊)