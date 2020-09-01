鋼筋廠海光(2038)今年以來連續兩季獲利，今年在台商回流，加上政府基礎建設持續帶動鋼筋需求，加上台積電等科技大廠建廠，可望推升電爐廠下半年營運續旺。

海光第二季每股淨利提升至0.27元，比去年同期轉盈；上半年EPS為0.39元，也比去年同期的每股淨損0.4元轉盈。海光7月營收6.2億元，年增15%，第三季相對以往不淡，今年1~7月營收45.34億元，年減幅度收斂為4.1%。今股價開高走高，帶量突破9元再創今年以來新高價。

今年以來，電爐廠隨著台商回流以及政府基礎建設力道延續，營運表現相對穩健。此外，台積電持續擴建南科廠房，位於高雄的海光企業等，都普遍與取得統包資格的達欣工程以及根基營造建立長期夥伴關係，亦可望受惠台積電南科建新廠。

海光第二季營收20.37億元，毛利率相較去年同期轉正為3.88%；本業相較去年轉盈，營業淨利3679萬元；單季淨利歸屬於母公司業主4942萬元，每股淨利0.27元。

海光今年以來已連兩季獲利，上半年營收39.13億元，比去年同期之41.88億元減少6.57%；毛利率相較去年同期轉正為3.98%；上半年本業亦較去年同期轉盈；營業淨利7623萬元；淨利歸屬於母公司業主7039萬元，每股淨利0.39元。

(時報資訊)