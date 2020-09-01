看好日系餐飲在台市場潛質，王品集團再創餐飲新品牌「町食就是定食」搶進日式定食市場，」開在台北光復南路國父紀念館商圈的首店已自即日起開賣，主打高CP值定食套餐。

為慶祝開幕，「町食就是定食」也推出一連串優惠活動。即日起至9/30止，只要名字有「田、丁、定、食」四字或同音字，即可享第二客六折優惠。此外，也同步推出「競業優惠」，只要憑大戶屋、彌生軒、勝博殿、定食8四間品牌的發票來店用餐，即可享單筆八折的優惠。

王品「町食就是定食」，主打17種主餐選擇，搭配漬物、小菜、越光米飯、味噌湯、茶碗蒸、甜點共7品，還有飲料自助吧無限暢飲，堪稱業界「最飽足、最滿足、CP值最高」定食。

王品集團市調發現，國人不僅喜歡赴日旅遊，更對日料情有獨鍾，並有高達8成的國人最愛定食，其次才是壽司生魚片，第三是丼飯。王品集團深耕日料領域多年，發展3品牌共約60間門店。目前「藝奇」共12家，主打刺身日料套餐；「陶板屋」共33家，提供和風洋食；「品田牧場」專攻豬排料理，共13家。為填補中平價日料的空缺，將客群鎖定25-39歲上班族，市調發現外食族對於飲食均衡、米食需求日漸增長，而發展出「町食就是定食」新品牌，主打高CP值定食套餐。

「町食就是定食」主餐包含定食、鍋物及丼飯三大類，以關西「西京燒」烹調的鱒鮭定食、北海道名物石狩鍋、經典腰內豬排丼，搭配章魚燒小丸子、起司可樂餅等豐富小點，要讓「人人都能吃到飽」，同時選用禪風文字爐、陶瓷菊皿、木匙木筷等日系器皿搭配精緻擺盤，標榜保證讓文青好吃、好看又好拍。

「町食就是定食」首推人氣王「柚香鹽烤松阪豚」，選用有「黃金六兩肉」之稱的豬頸部位，一隻豬只能取出兩塊約600克重，口感脆彈、越嚼越軟嫩，經慢火烘烤至金黃，搭配特製柚香椒鹽粉，爽口不膩。搭配文字爐加溫，「吃到最後一口還是熱的」。「清酒蒸龍虎斑」吸睛度滿分，專屬桌邊「嗆酒秀」，烈焰引出醇厚清酒香氣，勾人食欲。龍虎斑肉質細嫩有彈性，清蒸烹調最能嚐出食材的鮮美。

「町食就是定食」首間門店坐落於台北光復南路，共62席座位，空間清爽明亮帶日系風格，淺色木作搭配跳色妝點，融入日本獨特的「祈福搖鈴」互動裝置，消費者可以比照到日本神社參拜，拜拜、投5元、手搖鈴，感謝享用今日美好的一餐，最後可拿取祈願御守，寫下心願掛在祈福牆上。所有祈願所得每月都將捐贈予安得烈慈善協會，吃得豐盛的同時，也幫助更多孩童免於飢餓。

(工商 )