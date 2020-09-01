去年美國網球公開賽，以出色球技受到球迷歡迎的地主16歲新希望戈芙（Coco Gauff），今年因為新冠肺炎大流行，賽事官方無法開放觀眾進場，少了觀眾給予的活力，戈芙這次一戰出局。

戈芙以3比6、7比5、4比6飲恨世界排名的45的拉脫維亞選手瑟瓦絲托娃（Anastasija Sevastova），這也是戈芙生涯至今參加過的四場四大滿貫賽，成績最糟糕的一次，之前三場她從未在第二輪之前就出局。

「我還算是新手。」戈芙這麼說，「一年多前我才成為這巡迴賽的一員，還有很長的路要走、很多要學習。」

儘管無奈出局，戈芙還是受到肯定，瑟瓦絲托娃笑著表示：「真希望我16歲時也能打出這樣的水準，戈芙是很棒的選手，我想她可能是比我晚進入狀況，但隨著比賽前進，她的表現也越來越好。」

今年美網女單頭號種子普莉絲可娃第一輪輕鬆過關。（美聯社社）

稍早女單頭號種子捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）以6比4、6比0輕取烏克蘭選手加琳妮娜（Anhelina Kalinina），整場比賽普莉絲可娃致勝球26記，遠優於加琳妮娜的7記。

普莉絲可娃世界排名第3，但因為女單世界前二巴蒂（Ash Barty）、哈麗普（Simona Halep）都沒參加本屆美網，因此排上第1種子。

(中時 )