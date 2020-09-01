捷克國會參議長韋德齊今赴立法院演說，喊出「我是台灣人」。但會後記者會上，面對捷克與台灣媒體四度詢問是否將推動捷克與台灣建交，韋德齊始終沒有正面回答，僅強調訪問台灣並不違反一個中國原則，而他也不是反對中華人民共和國，訪台是要做國會外交，共享民主價值。

韋德齊在結束立法院議場的演說後，與隨行團員、立法院長游錫堃等人，在院區內的停車場進行記者會。由於韋德齊在稍早的演說中，明確以「兩國」來描述捷克與台灣的關係；並以中文說出「我是一個台灣人」，表態支持台灣，因此，記者會上，無論是隨團的捷克記者，還是台灣本地記者，都鎖定雙邊是否建交的議題進行提問。

捷克記者詢問韋德齊說，「回去捷克後，你會不會在剛剛演講的基礎上，對中華人民共和國追求外交關係的轉變，而更支持台灣？」韋德齊表示，此行訪台有三個目的，第一是加強企業家尋找新合作夥伴；第二是不聽從其他國家的命令，特別是非民主國家的命令，以確保捷克主權獨立性；第三是台灣身為民主國家，與捷克共享相同的價值。

韋德齊也解釋，身為捷克國會議員，他是實行「國會外交」關係，且出發前獲得已取得參議院96％議員投票支持。

接著，台灣媒體進一步提問，「你是捷克呼聲相當高的總統候選人，未來如果順利當選，會不會推動台灣與捷克正式外交關係？且有評論說你來台灣，是要推高自己的總統選情聲勢，你怎麼看？」韋德齊對此提問顯然相當不滿，拉高嗓音，僅簡短地說「不要相信所有在捷克新聞看到的，我們作為民主國家，我們每個人的意見都有所不同。」但並未對建交一事提出看法。

但接著提問的媒體又追問，「台灣和捷克兩國有良好互動，未來在政治、經濟上有何更好的合作？是否贊成雙方代表處有更多業務的升級，或者是改名？」韋德齊說，今天午宴會討論更具體的「國會合作」，各種國會委員會的代表，希望也能跟台灣立法院的各種委員會進行討論，盼望能得到務實的結果。

最後有媒體仍不放棄，再問「你在上午的演說提到甘迺迪的『我是柏林人』演說，是希望號召國際開第一槍嗎？你又怎麼看中國統一台灣的壓力？」韋德齊說，他認為就一中原則來看，訪問台灣並沒有違反一中原則，捷克也有自己理解一中原則的方式。

韋德齊強調，「我要補充說，我們不是反對中華人民共和國，也希望有良好平等的關係，就像和台灣有平等的互相利益關係一樣，所以我強調我不是反對中華人民共和國」。接著，他就再次重申訪台的三個目的目的，主要就是希望加強捷克與台灣在科技、經濟、經貿上的合作。

(中時 )