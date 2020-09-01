館長陳之漢揮軍中台灣，擴大健身事業版圖，在台中市北屯區打造成吉思汗健身俱樂部台中旗艦店，市府1日表示，該健身場館目前尚未經都發局核准竣工，是否營業由目的事業主管機關運動局確認，因還未經市府核准竣工，不能開放營業，業者則以9月1日到9月15日「開放參觀」，避免觸法。

吉思汗健身俱樂部台中旗艦店因尚未經台中市府都發局核准竣工，業者以9月1日到9月15日「開放參觀」，避免觸法。（摘自吉思汗健身俱樂部／盧金足台中傳真）

對知名健身事業的業者插旗台中引發關注，運動局今天也派人到場了解民間業者行銷方式，也注意人員和安全動向。

運動局長李昱叡對業者來台中展開運動事業，表示支持、開放與歡迎態度，台中市也有很多平價國民運動中心，民眾一起來運動。

李昱叡說，希望這樣的風氣可以帶動台中運動產業，每個企業都會非常重視自己的品牌價值導向，樂觀正面看待，目前了解該健身房整修到一個程度，運動局也派人參觀了解其行銷策略。

李昱叡表示，開設健身場館需具備相關的申請流程，還有完備的法規面，該健身場館向市府申報竣工，但尚未經都發局核准竣工，所以不能開放營業，連試營運都違法。

他也強調，台中有很多國民運動中心，收費平價，還有其他多座運動中心正興建中，台中市設立國民運動中心選擇參與人口最密集的區域，有不同的市場區隔，鼓勵市民多來在國民運動中心運動。

(中時 )