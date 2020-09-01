立法院今年7月通過「農田水利法」，農田水利會今年10月1日起將從現行民選改為官派的農田水利署，反消滅水利會全國自救會及護水護產顧農民嘉南自救會，今天向台北高等行政法院提出聲請定暫時狀態假處分狀，訴求本案訴訟裁判確定前，禁止政府強制承受水利水所有水權及資產，也禁止新公務機關怪牌使用原水利會辦公廳舍。藍委翁重鈞、溫玉霞強調，國民黨針對農年水利會改制會繼續窮追猛打，將會在時間內再提釋憲案，維護農民權益。

反消滅水利會全國自救會及護水護產顧農民自救會今舉行「護水護產顧農民」記者會，邀請反消滅水利會全國自救會長黃金春、護水護產顧農民嘉南自救會謝耀慶會長、嘉南農田水利會會務委員會主席顏東義等多位會務委員、自救會法律顧問前台南縣長蘇煥智及立委林文瑞、翁重均、溫玉霞等人到場。

「水利會升格改制是騙局」，黃金春指出，主管單位欺下瞞上，用粗糙方式進行改制，實質上就是要消滅水利會、搶奪農民水權及財產；此外，組織通則第9條明確指出，髓利會要解散須由會務委員過半通過，現在政府用改制要修滅水利會，連清算都沒有，甚至要強行搶奪水利會財產，民進黨是違法霸道獨裁的執政黨。

蘇煥智代表自救會提出4點訴求，首先禁止中華民國在本案訴訟裁判確定前，承受水利會所有資產；其次，農委會成立農田水利署依法無據，屬於違憲，禁止把水權過戶及禁止中華民國在農田水利會所屬資產掛牌與廳舍辦公。最後一點訴求，水利會應該成立選舉籌備小組由會員來選出自己會務委員和會長，讓水利會繼續運作。

溫玉霞、翁重鈞表示，水利會長期扮演對農民無微不至的照顧，對農民是非常重要的組織，政府知道水利會沒有負債，又有大片土地及掌管水權，講難聽一點，政府改制就是為了搶財產，國民黨團會繼續窮追猛打，會在時間內再提出釋憲案，維護農民權益，不讓鴨霸的蔡政府為所欲為。

(中時 )