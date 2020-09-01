桃園鐵路地下化工程如火如荼進行中，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍1日至中壢車站後聽取現況報告。蘇貞昌1日指出，中央在鐵路下地的計畫中，從2012年負擔199億增加到現在的786億，負擔比率高達75％，強調「做建設的人不必計較出多少力」。
桃園鐵路地下化計畫全長約18公里，除既有車站外，未來從北至南將增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮等5座車站，目前已由交通部鐵道局辦理規畫作業，總經費高達1047億，目前經費分擔方式為中央負擔75％、地方負擔25％，也預訂先將平鎮、鳳鳴臨時站提前建設，紓解周邊旅客的搭乘需求。
蘇貞昌致詞時表示，他和鄭文燦很熟，知道他口才一流、演講不帶講稿，但今天非但有，講話還戰戰兢兢，如同他說的桃園要「登大人」要很大的魄力與力量，笑說「聽得懂的人都知道他在講的就是錢。」
蘇貞昌指出，今年特別來這裡，就是談中央願不願意從2012年的199億增加到786億，但他認為中央如果不幫忙，地方將寸步難展，因此行政院決定為此計畫負擔75％，還打趣地說未來土地回收如果有賺錢，桃園市要按比例回饋給中央，「那個帳要算清楚」，惹得全場哄堂大笑。
「沒有站一等就要等7年的。」蘇貞昌也說，中央也希望建設提早做完，居民就能越早見識到國家建設的魄力，因此桃園鐵路地下化頭尾2站應該提早施工，讓台北、新北與桃園變成1小時的生活圈。
(中時 )
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