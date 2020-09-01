勞動部1日公布最新無薪假統計資料，目前全國實施減班休息的企業共有852家，人數達1萬9,850人。與前期相較，實施企業增加了32家，總人數卻減少199人，勞動部表示，主要是因為有2大廠停止實施無薪假，抵銷增加人數所致。

實施無薪假情況最嚴重的製造業，總計有有336家、1萬3,484人；其次為批發零售業，有260家、3,627人。勞動部表示，這期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5天至8天。

(工商 )