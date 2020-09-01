2大廠停止實施 無薪假總人數減少 13:392020/09/01 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部1日公布最新無薪假統計資料，目前全國實施減班休息的企業共有852家，人數達1萬9,850人。與前期相較，實施企業增加了32家，總人數卻減少199人，勞動部表示，主要是因為有2大廠停止實施無薪假，抵銷增加人數所致。 實施無薪假情況最嚴重的製造業，總計有有336家、1萬3,484人；其次為批發零售業，有260家、3,627人。勞動部表示，這期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5天至8天。 (工商 ) #全國 #減班 #勞動部 #製造業 #無薪假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政府護盤銀彈 再增350億 04:102020/09/01 財經要聞 Volvo PHEV 雙能電動核心解密 不只是零里程焦慮 養車成本輕鬆無壓力 14:002020/09/01 汽車情報-汽車新聞 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 本土語文納入國中必修 課審會國中分組反對 10:452020/09/01 生活 風華絕代四女子 死於非命無例外 04:102020/09/01 兩岸藝文 罕病兒愛運動 游出一片天 04:102020/09/01 地方新聞 拚明年底可建廠 橋頭科範疇界定完成 04:102020/09/01 財經要聞 「2不1輕」友善加油 減少油氣外洩顧健康 13:452020/09/01 寶島 仍有近2萬人無薪假 製造業1.3萬人最多 09:362020/09/01 生活 每三名早產兒就有一名易發生呼吸窘迫症候群 醫：不可忽略呼吸器同步性 11:412020/09/01 生活 財經熱門新聞 搶5G換機潮 宏達電U20 5G開賣 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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