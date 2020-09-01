為擴大搶攻宅食經濟商機，摩斯漢堡自2019年開始籌組建置外送車隊，並與宅配通合作發展摩斯漢堡外送服務，結合摩斯漢堡－山（Mountain）、海（Ocean）、日（Sun）精神，與行政院環保署申請補助採購電動機車52台，並於9月正式啟用。

摩斯漢堡表示，外送車隊服務範圍初期將以大台北區域為主，不僅能提供顧客多元訂餐的餐飲服務需求，更減少環境危害降低碳排放。看好宅經濟商機，服務指定店舖方圓1.5公里內的消費者，期望透過線上訂餐平台觸及新客群，提供行動不便者、長者、父母送餐等新選擇，也可以成為新展店外的下一個重要成長動能，摩斯漢堡外送車隊再升級，全新制服及裝備帶給消費者全新感受及更優質的服務品質。

需要摩斯漢堡外送服務可撥打服務專線02-4492626，以及下載MOS APP外送訂購，目前外送車隊以摩斯漢堡送餐為主，未來將逐步擴展到東元餐飲集團旗下14個餐飲品牌服務。摩斯漢堡即日起至9月30日慶祝開學季，凡訂購摩斯漢堡外送餐點單筆金額滿399元加碼抽摩斯行動電源及摩斯藍芽喇叭。

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