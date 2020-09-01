低軌道衛星題材夯，目前已切入美國太空公司低軌道衛星供應鏈的公準精密(3178)近期獲外資青睞，今天盤中股價亮燈漲停，PCB廠—華通(2313)及台光電(2383)、砷化鎵廠—穩懋(3105)今天盤中股價亦同步強勢走高。

5G時代來臨，由於5G訊號為高頻，傳輸距離短，必須靠大量的基地台才能擴大覆蓋範圍，達到高速傳輸、低延遲目標，為降低5G基地台建置量，低軌道衛星通訊成了解決方案，近期更因Tesla創辦人馬斯克旗下Space X公司星鏈計畫，讓已躋身低軌道衛星的供應商成為市場投資新寵兒。

目前衛星製造產值高度集中於美國，佔整體市場約5%；推動LEO衛星星系計畫多為北美業者，包括：兩大巨型星系組網計畫—Starlink、Kuiper，未來規劃發射上千上萬顆LEO衛星；衛星發射產值亦有35%集中於美國，佔整體衛星產業產值約2%，由於進入門檻相對高，作為星系組網初期成本主要影響因素，領導業者SpaceX開發一箭60星與火箭回收等技術，成為核心競爭力。

儘管因低軌道衛星仍在起步階段，佔相關台廠營收比重尚低，但提供高速低延遲網路服務，產品切入美國太空公司低軌道衛星零件，上半年已有小幅營收貢獻的公準獲得外資加碼，今天盤中股價亮燈漲停；至於穩懋低軌道衛星產品包括：地面傳送接收站及中低軌道衛星無線傳輸，目前佔比不到5%，華通及台光電分別為銅箔基板及PCB板供應商，今天在買盤推升下，股價均有不錯的表現。

(時報資訊)