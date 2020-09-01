減脂可以吃麵包嗎?10款麵包終極大評比。（營養師孫語霙提供）

麵包方便又美味，是許多現代人的早餐首選，不過營養師孫語霙分享「五款地雷麵包」指出，有些麵包熱量驚人，吃多就像是在喝油，像是多拿滋麵包、螺絲麵包、菠蘿麵包、肉鬆麵包和可頌麵包等，提醒民眾要注意。

孫語霙在Youtube發布新影片表示，那些很香很好吃的麵包，比想像中還油，一個麵包幾乎50%以上都是油脂，而這些油脂經常是使用很有殺傷力奶油、酥油，難怪很多人都說「吃麵包容易胖」，這次也分享5款地雷麵包。

1.多拿滋麵包

麵包外皮裹著一層麵包粉，再下去油炸，而麵包類的食品下去油炸，吸油率大概是100%，也就是說有100公克的麵包，就可以吸到100公克的油脂，雖然麵包的體積小，但熱量卻有251.7大卡，其中一半的熱量來源都是油脂。

2.螺絲麵包

非常古早味的麵包，小時候去菜市場就常看到，不過這款麵包是用白麵粉做成的，也就是精緻澱粉，且麵包烤好之後，會在中間的空洞處，灌入大量的鮮奶油或巧克力餡料，內餡含有非常非常多的油脂。

3.菠蘿麵包

此麵包的表皮是由砂糖、奶油和酥油製作而成的，反式脂肪特別的高，若將菠蘿麵包當早餐吃，可能會讓膽固醇和血脂肪飆升，且一顆菠蘿麵包約是400大卡，相當於1碗飯、3匙油和3匙砂糖，因此孫語霙也忍不住告誡大家，吃得不是麵包是體脂肪。

4.肉鬆麵包

顧名思義就是肉鬆加上麵包，但要讓肉鬆可以黏在麵包上，需添加很多沙拉醬，而肉鬆基本上就是加大量的油、醬油和砂糖炒製而成，因此一個肉鬆麵包的熱量445大卡，內含有400毫克的鈉和4匙的油，若在早上就吃這種加工肉品，會導致浮腫的問題。

5.可頌麵包

身為地雷冠軍的可頌麵包，其製作過程就是「一層皮、一層油」這樣依序堆疊，再捲起來烤一烤的，因此小小一盤（大概四顆）的熱量約431.2大卡，大概含有5匙的油，相當可怕，早餐若吃可頌麵包，就像是在喝油一樣。

不少網友看完紛紛留言，「好吃的麵包怎麼熱量都炸高」、「真驚嚇！！！謝謝您～」、「麵包的油真是讓人驚呆了」、「地雷麵包我超愛吃」。

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(中時新聞網)