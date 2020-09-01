環保局今年委託專家進行實測，發現油槍停止加油後，內部殘油約10到20毫升，環保局建議民眾可待15秒後再將由槍取出，如此可減少油氣逸散並省下荷包。

許多民眾在加油時習慣將油箱加滿以讓汽機車撐更久，但是現在觀念逐漸轉變成只加到跳停，環保局建議民眾停止加油後可待15秒後再將油槍取出，長期以來不止省錢也能減少多餘油氣逸散。

台南市長黃偉哲說，市民朋友的加油觀念已從「加滿撐更久」到「跳停省更大」，加油時只要記得「2不1輕」口訣，「不」提早打開起油箱蓋、「不」強迫加油、「輕」壓油槍，這樣就能落實友善加油習慣。

環保局長謝世傑指出，今年針對油氣洩漏點稽查，透過紅外線儀器掃描後發現全市共有22站、24個油氣洩漏點複查後業者均已改善，全面為市民健康把關。另外，若在加油時不慎大量溢出，將對呼吸道與眼睛產生刺激性，為了顧及民眾健康及荷包，務必落實友善加油習慣。

(中時 )