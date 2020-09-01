告五人日前受邀擔任台東熱氣球閉幕光雕音樂晚會表演嘉賓，新歌〈新世界〉更獲選成為閉幕晚會主題曲，告五人在現場嗨唱〈新世界〉、〈披星戴月的想你〉、〈愛在夏天〉等歌，現場吸引超過4.5萬人；告五人更是首度乘坐熱氣球，3人又緊張又興奮，升到空中2500英呎（約762公尺）的高度見到台東壯闊的美景，主唱雲安和犬青嚇到腿軟之餘，也覺得機會實在太難得，忍不住和哲謙一起在天空中高唱〈新世界〉。

閉幕當天，告五人起了個大早，凌晨4點就抵達會場，準備體驗人生首次的熱氣球體驗。雲安本來就有點怕高，等熱氣球升上2500英呎高空時，他嚇到有點腿軟，笑說：「我快嚇死了，和犬青一路都死抓著欄杆不放，而且我們都蹲馬步，完全無法站直。」犬青表示事前有些緊張，但一上去就覺得「絕對不後悔」，「熱氣球很平穩又很舒服，而且在天空中非常安靜。」雲安也表示雖然害怕，但看到眼前的美景，心中一股對大自然的崇拜跟敬畏油然而生。

哲謙膽子最大，從頭到尾都直挺挺站著欣賞美景，他表示：「上去真的有一種看到新世界的感覺，我們很像老鷹在天空中翱翔。」對面大自然壯闊美景，告五人忍不住在熱氣球上哼唱新歌〈新世界〉，雲安還表示坐完熱氣球，新歌的靈感頓時冒出，天空果真是創作的「新世界」。

告五人日前在台東體驗搭熱氣球。相信音樂提供

告五人日前在台東體驗搭熱氣球。相信音樂提供

(中時 )