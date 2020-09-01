大聯盟今年交易截止，官網評選最成功的幾支球隊，前3名為聖地牙哥教士、邁阿密馬林魚、辛辛那提紅人。教士幾乎是豁出去瘋狂補強，送出16人換來10人，包括印地安人強投克萊文傑(Mike Clevinger)。馬林魚則從洋基眼前搶走了外野手馬泰(Starling Marte)。

馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)出自洋基，但他今年的交易很不給老東家面子。洋基因為外野傷兵累累，盯上響尾蛇的馬泰。吉特偏偏就買走了馬泰，他本季打擊率0.311、攻擊指數0.827超越所有馬林魚打者，光憑這個補強就讓吉特成為交易的贏家。

同時吉特還把內野手畢拉(Jonathan Villar)賣給藍鳥，補上他們在游擊位置的破洞，他是左右開弓且有0.272打擊率。藍鳥是洋基在美東的勁敵，洋基被光芒打下來之後，與藍鳥只相距1場勝差。吉特這兩個交易無意中都傷害了老東家，不過他有很好的理由，馬林魚本季不再是弱雞，15勝15敗與費城人並列國東老二，看得到重返季後賽的希望。

至於洋基跟去年一樣，在交易大限之前沒有任何動作，看著別隊大肆採購，總管凱許曼(Brian Cashman)的說詞與前回相同，就是別隊開價太高了，讓他無法出手。其實他們仍保有去年的例行賽百勝陣容，只能怨恨自己傷兵太多。

(中時新聞網)