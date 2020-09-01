哥倫比亞竊盜集團，今年6月侵入內湖大湖山莊一處豪宅，持工具破壞保險箱，得手台幣、美金以及珠寶共計約680萬，警方4天後在高雄逮人。士林地院上月底審結，依加重竊盜罪分別判處有期徒刑1年，並於執行完畢後驅逐出境，沒收每人不法所得人民幣1萬4100元，全案仍可上訴。

37歲哈朗、35歲赫曼及56歲艾德加，以觀光簽證入境，今年6月5日下午1點，趁被害營造商老闆住處大門未關，哈朗負責把風，赫曼、艾德加自隔壁樓頂樓攀爬進入屋內搜刮財物，並以螺絲起子、鐵鎚、鐵條、油壓剪破壞保險箱，得手台幣450萬、美金8000元、人民幣37萬以及項鍊、金飾、珠寶等物。

得手後3人均分人民幣4萬2300元作為跑路費，打算在高雄會合後出境逃亡，警方9日上午逮捕3嫌，並將贓物全部追回發還給被害人，其中人民幣4萬2300已花用殆盡，3人供稱是平均分贓，每人各拿1萬4100元，法院依法沒收並追徵其價額。

由於3人手法熟練，一度傳出背後有竊盜集團操控，但3人均供稱來台觀光，在哥倫比亞分別從賣衣服、買賣物品、機械師等工作，月薪約美金3000元，因家中都靠他們1人賺錢養家因而萌生歹念，並未說明是否有集團操控。

判決指出，被告3人在我國觀光期間犯案，影響社會治安，不宜繼續居留我國境內，徒刑執行完畢或赦免後，驅逐出境。

(中時 )